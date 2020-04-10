В Костанайской области чиновников подозревают в хищении 37 млн тенге

Костанай. 9 апреля. Kazakhstan Today - Департаментом Антикоррупционной службы по Костанайской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц управления сельского хозяйства и земельных отношений указанной области, а также главных специалистов отделов сельского хозяйства Житикаринского и Джангельдинского районов, передает Kazakhstan Today.

Они подозреваются в хищении более 37 млн тенге государственных субсидий, путем умышленного подтверждения фактически не выполненных крестьянскими хозяйствами работ по обеспечению водой пастбищ и животноводческих хозяйств", - сообщили в ведомстве.

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