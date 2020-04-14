Осадки ожидаются на большей части Казахстана в понедельник

Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - В понедельник, 13 апреля, на большей части Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются дожди, на юге, юге-востоке местами сильные, на западе, северо-западе осадки в виде дождя и снега. Местами ожидаются туман, гроза, усиление ветра, на юге - пыльная буря, на юго-востоке возможен град, на северо-западе - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Актюбинской области днем местами ожидается низовая метель, ночью местами, днем на большей части усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Туркестанской, днем в Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях местами гроза, ветер 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, туман, возможен град.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области днем местами ожидается пыльная буря, местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области местами туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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