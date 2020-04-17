В полиции СКО обосновали применение силы в отношении дебошира

Петропавловск. 16 апреля. Kazakhstan Today - В Петропавловске полиция дала разъяснения о применении силы в отношении пьяного дебошира, передает Kazakhstan Today.

Данный инцидент произошел в минувшую субботу в Петропавловске. На пульт 102 поступило телефонное сообщение, о том, что во дворе дома по адресу: Назарбаева, 225 неизвестные лица устроили драку. На место происшествия прибыл ближайший наряд полиции. При появлении полицейских один из дерущихся мужчин прекратил противоправные действия, а женщина и находящийся в состоянии опьянения мужчина с употреблением ненормативной лексики продолжили конфликт", - рассказали в пресс-службе ДП СКО.

По информации пресс-службы, "мужчина на словесные предупреждения полицейских не реагировал, продолжая нецензурно выражаться и вести себя агрессивно. Для пресечения противоправных действий полицейские провели его задержание, применив физическую силу, закрутив руки за спину. В отношении ранее судимого правонарушителя за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции собран административный материал по части 1 статьи 667 КоАП РК. Кроме того, в его отношении поступили заявления о причинении телесных повреждений и оскорблении от других участников инцидента".

В отношении второго участника драки также составлен административный протокол по части 1 статьи 440 КоАП РК за появление в пьяном виде в общественном месте. К административной ответственности привлечена и женщина, выражавшаяся в общественном месте нецензурной бранью. Полицейские особо подчеркивают, что данные события произошли в период необходимости неукоснительного соблюдения ограничительных мер при режиме чрезвычайного положения. В отношении всех участников инцидента за нарушение режима ЧП собраны административные материалы по статье 476 КоАП РК.

Управлением собственной безопасности ДП СКО по факту получения телесных повреждений проводится досудебное расследование по статье 362 УК РК.

При этом руководством департамента полиции СКО подчеркивается, что все нарушения режима ЧП и в дальнейшем будут пресекаться в предусмотренном законом порядке. Начальник ДП СКО полковник полиции Марат Тулебаев, отметив, что данные события произошли в период карантина, предупредил о необходимости строгого соблюдения режима самоизоляции и недопущения нарушений общественного порядка.





В период ограничительных мер полицейские работают в особом режиме несения службы и все их действия направлены на обеспечение безопасности и здоровья населения", - подчеркнул глава областного полицейского ведомства.

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