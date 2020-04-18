Инфицированная коронавирусом алматинка родила здорового малыша

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Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - 15 апреля беременная с COVID-19 родила здорового малыша в Алматы, передает Kazakhstan Today.

13 апреля женщина на 39-й неделе беременности была доставлена в городскую клиническую больницу №1 как контактная. У нее были взяты анализы, которые дали положительный результат. 15 апреля по показаниям врачей ей сделали кесарево сечение. В результате родился малыш весом более 3,5 килограмма", - рассказали в пресс-службе акима Алматы.

Отмечается, что это вторые роды у пациентки.

У новорожденного сразу взяли анализы, которые показали отрицательный результат. Новорожденный совершенно здоров. Сейчас он находится в детском отделении", - рассказал руководитель управления общественного здоровья города Алматы Тлеухан Абилдаев.

Сейчас состояние матери удовлетворительное, в скором времени она будет переведена в инфекционный стационар для продолжения лечения.

Мать и сын будут вместе, когда женщина будет выписана с выздоровлением от COVID-19. Отметим, что ГКБ №1 является провизорным центром. Там непосредственно принимаются роды у беременных с диагнозом КВИ", - добавили в ведомстве.

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