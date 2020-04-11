У младенца, родившегося у зараженной COVID-19 женщины, анализ оказался отрицательным

По информации оперативного штаба Госкомиссии, результаты тестов ребенка, которого родила жительница города Кызылорды с коронавирусом, показали, что инфекции в организме новорожденного нет.
9 апреля заражённая коронавирусом женщина родила ребёнка. У новорождённого анализ на Covid-19 отрицательный", - сообщил руководитель управления здравоохранения Кызылординской области Жаксылык Абдусаметов.
Всего в Кызылординской области зарегистрировано 104 инфицированных КВИ. Четверо были выявлены сегодня.
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