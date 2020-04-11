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У младенца, родившегося у зараженной COVID-19 женщины, анализ оказался отрицательным

10.04.2020, 14:00 5860
У младенца, родившегося у зараженной COVID-19 женщины, анализ оказался отрицательным
Кызылорда. 10 апреля. Kazakhstan Today - Младенец, родившийся у зараженной коронавирусом женщины в Кызылорде, оказался здоров, передает Kazakhstan Today. 
 
По информации оперативного штаба Госкомиссии, результаты тестов ребенка, которого родила жительница города Кызылорды с коронавирусом, показали, что инфекции в организме новорожденного нет. 
 

9 апреля заражённая коронавирусом женщина родила ребёнка. У новорождённого анализ на Covid-19 отрицательный", - сообщил руководитель управления здравоохранения Кызылординской области Жаксылык Абдусаметов. 

 
 

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