В полиции объяснили, как с помощью камер "Сергек" будут выявлять и штрафовать нарушителей карантина

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - В полиции разъяснили, как в период карантина автомобилистам будут начисляться штрафы от системы "Сергек" , передает Kazakhstan Today.

При остановке автомобиля в базу "Сергек-патруль" полицейские вносят данные водителя и транспорта: ИИН, госномер машины и фактическое место жительства и работы со слов водителя. По итогам проверки, в случае безосновательного выезда (необоснованное нарушение маршрута, за исключением поездки за продуктами и медикаментами), нарушителей в первый раз ожидает предупреждение. Если водитель будет пойман на нарушении второй раз, то последует наказание от 10 МРП до 15 суток административного ареста согласно решению Специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана", - сообщили в оперативном штабе.

В настоящее время полиция проводит подсчет правонарушений во время ЧП в базе, каждый день вносятся данные водителей автотранспорта по принципу "работа - дом".

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