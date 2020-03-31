Полиция использует систему "Сергек" для выявления нарушителей карантина

Алматы. 30 марта. Kazakhstan Today - В Алматы полицейские используют систему видеокамер "Сергек" для контроля над соблюдением карантина, передает Kazakhstan Today.

По словам начальника департамента полиции Алматы полковника Каната Таймерденова, камеры "Сергек" установлены на всех 27 блокпостах по периметру города, что позволяет отслеживать и фиксировать всех, кто заезжает и выезжает.

Внутри города мы тоже будем использовать камеры "Сергек", чтобы потом в суде можно было доказать, что человек фактически нарушил режим карантина", - сказал Таймерденов в ходе онлайн-брифинга.

Напомним, в Алматы работает 400 аппаратно-программных комплексов "Сергек" для фиксирования нарушений ПДД и повышения безопасности на дорогах. Теперь комплексы помогают выявлять нарушителей карантина.

По данным оперативного штаба, в настоящее время под карантином в Алматы находятся 419 человек, определено 24 очага потенциальной опасности в городе.

В целом, на 10.00 30 марта, выявлено 73 случая коронавирусной инфекции . Из них: 7 выписанных, 58 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 1 в тяжелом и остальные в средне тяжелом состоянии. Женщины составляют 62,5%.

Отмечается, что почти все случаи выявления коронавируса (97%) в Алматы являются завозными, то есть выявлены у людей, приехавших из-за рубежа.

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