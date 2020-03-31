Полиция использует систему "Сергек" для выявления нарушителей карантина

По словам начальника департамента полиции Алматы полковника Каната Таймерденова, камеры "Сергек" установлены на всех 27 блокпостах по периметру города, что позволяет отслеживать и фиксировать всех, кто заезжает и выезжает.
Внутри города мы тоже будем использовать камеры "Сергек", чтобы потом в суде можно было доказать, что человек фактически нарушил режим карантина", - сказал Таймерденов в ходе онлайн-брифинга.
Напомним, в Алматы работает 400 аппаратно-программных комплексов "Сергек" для фиксирования нарушений ПДД и повышения безопасности на дорогах. Теперь комплексы помогают выявлять нарушителей карантина.
По данным оперативного штаба, в настоящее время под карантином в Алматы находятся 419 человек, определено 24 очага потенциальной опасности в городе.
В целом, на 10.00 30 марта, выявлено 73 случая коронавирусной инфекции. Из них: 7 выписанных, 58 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 1 в тяжелом и остальные в средне тяжелом состоянии. Женщины составляют 62,5%.
Отмечается, что почти все случаи выявления коронавируса (97%) в Алматы являются завозными, то есть выявлены у людей, приехавших из-за рубежа.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства