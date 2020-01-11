Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - В Алматы прогнозируют снижение числа ДТП с запуском работы комплексов "Сергек", передает корреспондент агентства.

По информации департамента полиции Алматы, в городе запущено 400 аппаратно-программных комплексов "Сергек" для фиксирования нарушений ПДД и повышения безопасности на дорогах. На сегодняшний день все оборудование передано в ДП.

В других регионах (с внедрением "Сергек". - Прим. агентства) удалось сократить количество дорожно-транспортных происшествий", - сообщил сегодня на брифинге начальник управления административной полиции ДП Алматы Жандос Мураталиев.

Он отметил, что оплачиваемые водителями за нарушение ПДД административные штрафы целиком поступают в государственный бюджет. Впоследствии полученные средства направляются на реализацию мер по обеспечению безопасности на дорогах.

В свою очередь, директор по управлению проекта "Сергек" Бибигуль Айтукенова проинформировала, что с учетом роста количества ДТП комплексы "Сергек" решено устанавливать в местах повышенной аварийности. При этом учитывались обращения граждан: всего поступило более 30 тыс. предложений.

В ходе брифинга было отмечено, что система "Сергек" анализирует дорожную ситуацию благодаря технологиям "искусственного интеллекта" и "компьютерного зрения". Каждый аппаратно-программный комплекс состоит из нескольких узконаправленных камер и обзорной камеры, которые позволяют видеть не только проезжую часть, но и контролировать общественную безопасность в городе. Данные по нарушениям передаются в автоматическую информационную систему безопасности дорожного движения (АИС БДД) и после проверки представителями административной полиции предписания отправляются нарушителям.

Ранее "Сергек" был запущен в Нур-Султане. По словам Айтукеновой, за год уровень смертности при ДТП на столичных дорогах сократился вдвое.

Представители экспертного сообщества поддержали внедрение комплекса. В частности, по мнению председателя Независимого автомобильного союза Эдуарда Эдокова, "простой и доступный каждому способ не платить штрафы - не нарушать ПДД". "Ездишь спокойно - в безопасности сам, и безопасен для окружающих. Поэтому чем больше будет этих камер, тем лучше", - считает он.

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