В Алматы начали работать камеры видеофиксации "Сергек"

Для снижения правонарушений, повышения уровня безопасности дорожного движения на территории города установлено 400 аппаратно-программных комплексов "Сергек". Аппаратный программный комплекс позволяет выявлять следующие виды нарушения правил дорожного движения: превышение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, нарушение требований дорожных знаков, дорожной разметки, правил остановки или стоянки транспортных средств, а также несанкционированный заезд на полосу общественного транспорта", - сообщили в пресс-службе ДП города Алматы.
В ведомстве отметили, что правонарушения будут фиксироваться с 1 января 2020 года.
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