Система Orphus

В Алматы начали работать камеры видеофиксации "Сергек"

01.01.2020, 10:20 36154
В Алматы начали работать камеры видеофиксации "Сергек"
Алматы. 1 января. Kazakhstan Today - В Алматы с 1 января 2020 года начали работать камеры видеофиксации "Сергек", передает Kazakhstan Today.
 

Для снижения правонарушений, повышения уровня безопасности дорожного движения на территории города установлено 400 аппаратно-программных комплексов "Сергек". Аппаратный программный комплекс позволяет выявлять следующие виды нарушения правил дорожного движения: превышение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, нарушение требований дорожных знаков, дорожной разметки, правил остановки или стоянки транспортных средств, а также несанкционированный заезд на полосу общественного транспорта", - сообщили в пресс-службе ДП города Алматы.

 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая