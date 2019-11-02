Алматы. 1 ноября. Kazakhstan Today - На дорогах Алматы благодаря автоматизированным системам видеонаблюдения снижается уровень аварийности, передает Kazakhstan Today.

По данным административной полиции города, по итогам 9 месяцев текущего года в результате принятых мер снижено количество ДТП с пострадавшими и количество фактов получения травм вследствие дорожно-транспортных происшествий.

"С целью снижения аварийности дорожно-транспортных происшествий в городе функционирует автоматизированная информационная система "Безопасность дорожного движения", которая включает в себя 108 постов АИС "БДД". Кроме того, до конца года будет установлено 400 постов "Сергек". Таким образом, практически все перекрестки города будут оснащены системами видеонаблюдения, что позволит снизить количество ДТП более чем на 30%. Всего по городу 1 тысяча 800 перекрестков", - сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

Вместе с тем в целях профилактики и снижения ДТП на аварийных участках города предусмотрены макеты полицейских машин с проблесковыми маячками, а также макеты детей, переходящих дорогу.

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