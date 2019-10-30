Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - В Алматы усиливается система видеомониторинга мест массового скопления граждан, сообщил в ходе совещания по социально-экономическому развитию Алматы с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает Kazakhstan Today.

"Особое внимание уделяется вопросам обеспечения общественной безопасности. Усилена профилактика ДТП на улицах и дорогах города. Дополнительно устанавливаются 707 видеопостов системы видеофиксации " Сергек " (400 до конца 2019 года, 307 - в 2020 году). Усиливается система видеомониторинга мест массового скопления граждан с установкой 1 тыс. камер. Из них 600 устанавливаются в этом году, оставшиеся 400 - в начале следующего года", - сообщил аким города.

По его информации, с июля на основе анализа определены самые криминогенные районы города. Именно там организована работа 32 новых модульных и мобильных пунктов полиции. Усилено пешее и конное патрулирование и создано 550 новых маршрутов с приоритетом во дворы. Во всех районах города открываются 14 фронт-офисов полиции, где горожане могут получать услуги по принципу "единого окна".

Принимаемые меры позволили снизить количество преступлений в городе. По сравнению с прошлым годом улучшена раскрываемость преступлений и составляет 29,6%. Количество правонарушений сократилось по всем линиям на 6,1%", - сказал Б. Сагинтаев.

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