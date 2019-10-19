В Алматы продолжают установку камер "Сергек"

Алматы. 18 октября. Kazakhstan Today - В Алматы продолжается установка интеллектуальной системы видеоконтроля "Сергек", передает корреспондент Kazakhstan Today.

Напомним, аппаратно-программные комплексы "Сергек" в городе были запущены в тестовом режиме в прошлом году . Весной этого года система заработала в полную силу. Камеры фиксируют превышение установленной скорости, а также проезд на красный сигнал светофора, выезд на выделенную полосу для общественного транспорта и пересечение стоп-линии.

Данные по нарушениям будут передаваться в автоматическую информационную систему безопасности дорожного движения. После проверки административной полицией нарушители будут получать предписания о штрафе", - рассказали в пресс-службе разработчика проекта ТОО "Коркем Телеком".

Как сообщили в пресс-службе, с департаментом полиции Алматы заключен договор на оказание услуг по фиксации нарушений правил дорожного движения. Продолжается установка комплексов "Сергек". До конца года их количество увеличится до 400.

Ранее в Алматы были запущены 26 комплексов в тестовом режиме на перекрестках и линейных участках и 27 камер общественной безопасности.

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