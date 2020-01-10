Нарушения на 42 млн тенге зафиксировали за 8 дней комплексы "Сергек" в Алматы

Отдельными участниками дорожного движения совершаются административные правонарушения по превышению установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час, на величину от 20 до 40 километров в час, величину более 40 километров в час (статья 592 КоАП РК). Также зафиксировано за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (статья 601 КоАП РК), - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
Напомним, с 1 января в Алматы комплексы "Сергек" начали фиксировать правонарушения. Среди них превышение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, нарушение требований дорожных знаков, дорожной разметки, правил остановки или стоянки транспортных средств, а также несанкционированный заезд на полосу общественного транспорта.
Предполагается, что благодаря автоматизированным системам видеонаблюдения в Алматы снизится уровень аварийности.
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