Нарушения на 42 млн тенге зафиксировали за 8 дней комплексы "Сергек" в Алматы

Алматы. 9 января. Kazakhstan Today - За 8 дней с момента официального запуска в Алматы 400 аппаратно-программных комплексов "Сергек" по фиксации нарушений ПДД зафиксировано 2564 нарушений на общую сумму 42 010 397 тенге, передает Kazakhstan Today.

Отдельными участниками дорожного движения совершаются административные правонарушения по превышению установленной скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 20 километров в час, на величину от 20 до 40 километров в час, величину более 40 километров в час (статья 592 КоАП РК). Также зафиксировано за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (статья 601 КоАП РК), - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Напомним, с 1 января в Алматы комплексы "Сергек" начали фиксировать правонарушения . Среди них превышение скоростного режима, проезд на красный сигнал светофора, нарушение требований дорожных знаков, дорожной разметки, правил остановки или стоянки транспортных средств, а также несанкционированный заезд на полосу общественного транспорта.

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