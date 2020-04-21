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В понедельник на большей части Казахстана ожидается погода без осадков

20.04.2020, 08:19 8614
Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - В понедельник, 20 апреля, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.
 

По-прежнему погоду на большей части республики будет определять отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. Лишь северо-запад страны будет находиться под влиянием ложбины циклона. Ввиду этого местами ожидается дождь. Местами ожидаются усиление ветра, гроза, туман, в Жамбылской области пыльная буря", - сообщили в РГП "Казгидромет".

 
В Жамбылской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, днем усиление ветра до 18 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, на юге - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
 

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