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Глава криминальной полиции Алматы отстранен от должности

22.04.2020, 11:23 24733
Глава криминальной полиции Алматы отстранен от должности
Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - Начальник управления криминальной полиции Алматы и заместитель командира полка патрульной полиции освобождены от занимаемых должностей из-за незаконного проезда элитного кортежа через блокпост, передает Kazakhstan Today.
 
Начальник управления криминальной полиции Зиадин Ж., а также заместитель командира полка патрульной полиции Куанышбаев Е. - освобождены от занимаемых должностей. Полицейские, допустившие нарушение режима ЧП и не принявшие меры, получили дисциплинарные взыскания.
 

Обеспечение правопорядка и безопасности граждан всегда было и остается основной задачей сотрудников органов внутренних дел. Нарушения режима чрезвычайного положения и карантина не допустимы, тем более со стороны личного состава. Это должны помнить как рядовые сотрудники, так и их руководители. Исключений быть не может", - подчеркнул глава МВД Ерлан Тургумбаев.

 
 
В ходе мониторинга интернет-пространства выявлен факт нарушения режима чрезвычайного положения, а также правил дорожного движения. По данному факту сотрудниками дорожной полиции Алматы участники кортежа установлены, задержаны и привлечены к ответственности. Еще два участника находятся в розыске. Автомобили водворены на штрафстоянку.

Все четыре элитных автомобиля находятся на штрафстоянке. Еще двое участников кортежа находятся в розыске. Сотрудники полиции, допустившие данный факт и не принявшие меры по их пресечению, получили дисциплинарные взыскания.
 

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