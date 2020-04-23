Глава криминальной полиции Алматы отстранен от должности

Алматы. 22 апреля. Kazakhstan Today - Начальник управления криминальной полиции Алматы и заместитель командира полка патрульной полиции освобождены от занимаемых должностей из-за незаконного проезда элитного кортежа через блокпост, передает Kazakhstan Today.

Начальник управления криминальной полиции Зиадин Ж., а также заместитель командира полка патрульной полиции Куанышбаев Е. - освобождены от занимаемых должностей. Полицейские, допустившие нарушение режима ЧП и не принявшие меры, получили дисциплинарные взыскания.

Обеспечение правопорядка и безопасности граждан всегда было и остается основной задачей сотрудников органов внутренних дел. Нарушения режима чрезвычайного положения и карантина не допустимы, тем более со стороны личного состава. Это должны помнить как рядовые сотрудники, так и их руководители. Исключений быть не может", - подчеркнул глава МВД Ерлан Тургумбаев.

В ходе мониторинга интернет-пространства выявлен факт нарушения режима чрезвычайного положения, а также правил дорожного движения. По данному факту сотрудниками дорожной полиции Алматы участники кортежа установлены, задержаны и привлечены к ответственности. Еще два участника находятся в розыске. Автомобили водворены на штрафстоянку.





Все четыре элитных автомобиля находятся на штрафстоянке. Еще двое участников кортежа находятся в розыске. Сотрудники полиции, допустившие данный факт и не принявшие меры по их пресечению, получили дисциплинарные взыскания.

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