На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - В четверг, 23 апреля, неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики, передает Kazakhstan Today.

Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики. С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами по республики ожидаются дожди с грозами, шквал, усиление ветра, возможно выпадение града, на северо-западе - туман, на юге - пыльная буря", - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду, местами туман.

В Мангистауской, Атырауской, Карагандинской, днем в Актюбинской, Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем местами возможен град.

В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду, шквал, в Акмолинской области возможен град.

Днем в Алматинской области, в районе Жаланашколя, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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