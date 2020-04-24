Медиков освободили от уплаты налогов и социальных платежей

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - в Казахстане приняты меры поддержки медицинских работников в виде освобождения от уплаты налогов и социальных платежей с фонда оплаты труда медицинских организаций, передает Kazakhstan Today.

Освобождение медработников уплаты налогов и социальных платежей предусмотрено постановлением правительства РК от 20 апреля 2020 года №224. Для субъектов микро-, малого или среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность частных больничных организаций, санаторно-курортных организаций, в области частной врачебной практики и стоматологии установлен поправочный коэффициент "0" к ставкам:

- ИПН, удерживаемого у источника выплаты;

- социального налога;

- обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов;

- социальных отчислений;

- взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование.

Вышеуказанные освобождения применяются по обязательствам, срок уплаты (перечисления) по которым наступает в период с 1 апреля до 1 октября 2020 года.

Для всех медицинских работников, независимо от формы собственности организации, также предусмотрена мера в виде освобождения от вышеуказанных налогов (ИПН, соцналог) и социальных платежей (ОПВ, ОППВ, СО, отчисления в ОСМС) надбавок работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, выплачиваемым с 1 марта 2020 года в соответствии с приказом министра здравоохранения РК от 4 апреля 2020 года №28/2020", - отметили в пресс-службе Комитета государственных доходов РК.

В связи с чрезвычайным положением в стране общественным фондом Bіrgemiz оказывается помощь наиболее нуждающимся социально уязвимым слоям населения.

Благотворительная помощь ОФ Bіrgemiz в виде социальной поддержки отдельным категориям физических лиц в пределах 647 МРП не подлежит обложению ИПН у источника выплаты. Основанием для такого освобождения являются подпункты 20), 38) статьи 1 и подпункт 34) статьи 341 Налогового кодекса", - пояснили в ведомстве.

По всем возникающим вопросам рекомендуется обратиться в контакт-центр КГД МФ РК:

WhatsApp +7 775 848 67 97

WhatsApp +7 776 136 41 32

WhatsApp +7 705 559 12 33

WhatsApp +7 705 559 12 39

WhatsApp +7 707 860 92 08

WhatsApp +7 701 789 87 38

WhatsApp +7 701 575 84 44

WhatsApp +7 747 364 58 31

e-mail: Contact-center-kgd@mail.ru





Также cписок контактных телефонов и электронных адресов органов государственных доходов размещены на официальном портале комитета по ссылке: http://kgd.gov.kz/ru/content/spisok-telefonov-dlya-konsultacii-na-period-chp-1.

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