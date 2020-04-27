Алматы. 26 апреля. Kazakhstan Today - В отношении блогера Руслана Жанпеисова завели уголовное дело, передает Kazakhstan Today.

В отношении Руслана Жанпеисова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 325 УК РК (Подделка документов). Якобы Руслан передвигался в условиях ЧП и карантина с поддельными разрешительными документами", - сообщил в Instagram лидер общественного объединения автомобилистов "ОСА" Руслан Лазута.

Напомним, как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Шымкента, Бибарс Раимбеков (ранее известный как блогер Руслан Жанпеисов), называющий себя "охотником за полицейскими", был привлечен судом к административному аресту за административные правонарушения.

12 апреля на блокпосту возле моста Капал-батыр в городе Шымкенте сотрудниками полиции среди прочих была остановлена легковая автомашина "Опель". При проверке на предмет передвижения по городу в период карантинных мероприятий водитель указанной автомашины Раимбеков предъявил справку о том, что он является юристом ТОО "Adil Stroi Project", на основании которой, по его словам, сотрудники полиции должны были его беспрепятственно пропустить. Вместе с тем установлено, что указанное ТОО на территории города никаких работ в настоящее время не производит, сообщил портал Polisia.kz

В отношении Бибарса Раимбекова составлены административные протоколы по статье 476 (Нарушение режима чрезвычайного положения) и 478 (Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения) КоАП РК. 14 апреля на судебном процессе в формате видеоконференцсвязи решением судьи нарушителю режима ЧП назначен административный арест на 10 суток. Также судом установлено, что гражданин Раимбеков своими действиями провоцировал нарушение правопорядка, высказывая в адрес сотрудников правоохранительных органов свое недовольство введенным чрезвычайным положением, транслируя свои негативные эмоции в прямом эфире, воспрепятствовал должностным лицам, выполнявшим свои служебные обязанности в местности, где объявлено чрезвычайное положение, и назначено 25 суток административного ареста.

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