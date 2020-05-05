Система Orphus

Казахстанцы на этой неделе отдохнут четыре дня в связи с празднованием 7 и 9 мая

04.05.2020, 16:36 25489
Казахстанцы на этой неделе отдохнут четыре дня в связи с празднованием 7 и 9 мая
Алматы. 4 мая. Kazakhstan Today - Казахстанцы на этой неделе получат дополнительные выходные в связи с празднованием 7 и 9 мая, передает Kazakhstan Today.
 
На этой неделе в Казахстане будут отмечаться День защитника Отечества 7 мая и День Победы 9 мая. Эти дни являются нерабочими.
 
Так как 9 мая в этом году выпадает на субботу, то ближайший понедельник, то есть 11 мая, должен был стать выходным днем. Но ранее постановлением правительства РК, в целях рационального использования рабочего времени, выходной перенесен с 11 мая на пятницу 8 мая.
 
Таким образом, казахстанцы будут отдыхать с 7 (четверг) по 10 мая (воскресенье), а 11 мая начнется новая рабочая неделя. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая