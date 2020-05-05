Казахстанцы на этой неделе отдохнут четыре дня в связи с празднованием 7 и 9 мая

На этой неделе в Казахстане будут отмечаться День защитника Отечества 7 мая и День Победы 9 мая. Эти дни являются нерабочими.
Так как 9 мая в этом году выпадает на субботу, то ближайший понедельник, то есть 11 мая, должен был стать выходным днем. Но ранее постановлением правительства РК, в целях рационального использования рабочего времени, выходной перенесен с 11 мая на пятницу 8 мая.
Таким образом, казахстанцы будут отдыхать с 7 (четверг) по 10 мая (воскресенье), а 11 мая начнется новая рабочая неделя.
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