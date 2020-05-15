Салоны красоты и образовательные центры возобновляют деятельность в Алматы

Алматы. 12 мая. Kazakhstan Today - Сегодня, 12 мая, возобновится деятельность салонов красоты, образовательных центров в Алматы, передает Kazakhstan Today.

С сегодняшнего дня возобновится деятельность салонов красоты, образовательных центров. Обязательным условием для них является прохождение аудита, заявки на проведение которого принимаются ежедневно через сall-centre (+7 775 882 55 39, +7 775 882 57 08, +7 775 882 55 46, +7 775 882 54 16, +7 775 882 56 02, +7 775 882 53 12, +7 775 882 56 49, +7 775 882 52 00, +7 775 882 56 72, +7 775 882 53 92)", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Заявки на проведение аудита также можно подать по электронной почте по месту дислокации объектов:

Infoalatau@mail.kz - Алатауский район;

Infoalmaly@mail.kz - Алмалинский район;

Infoauezov@mail.kz - Ауэзовский район;

Infobostandyk@mail.kz - Бостандыкский район;

Infozhetysu@mail.kz - Жетысуский район;

Infomedeu@mail.kz - Медеуский район;

Infonauryzbay@mail.kz - Наурызбайский район;

Infoturksib@mail.kz - Турксибский район.

Следует отметить, что следующим шагом после прохождения аудита и получения положительного решения станет регистрация сотрудников компаний данных секторов на сайте infoalmaty.kz. Заявки на регистрацию сотрудников, работающих в организациях образования, салонах красоты и проживающих в области, также будут подаваться через данный сайт.

В акимате напоминают, что при условии обязательного прохождения аудита продолжится возобновление работы объектов в сфере промышленности и строительства, проектных организаций, а также предприятий, осуществляющих следующие виды услуг: "доставка на дом", СТО, шиномонтаж, автомойки и автосалоны по части технического обслуживания, ремонт оргтехники и рекламные агентства.

Запуск работы при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и без прохождения аудита продолжат предприятия в сфере транспорта и складирования, информации и связи, финансовых услуг (банки второго уровня, микрофинансовые организации, страховые компании, брокеры, ломбарды, обменные пункты), профессиональные услуги для бизнеса, а также некоторые виды услуг: фотосалоны и цветочные павильоны, парикмахерские, компании по операциям с недвижимым имуществом, издательская деятельность, ремонт обуви и химическая чистка, стирка, непродовольственные магазины до 500 квадратных метров (вне торговых, торгово-развлекательных центров и торговых домов).

Все компании обязаны работать согласно новым рекомендациям. Социальное дистанцирование и строгий санитарный режим на рабочих местах являются обязательными требованиями работы организаций, чья деятельность разрешена. При этом количество работников, необходимых непосредственно на рабочих местах, будет определяться самостоятельно руководителями частных предприятий.

Проверка объектов на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам будет проводиться ранее созданными мониторинговыми группами из числа представителей местных исполнительных органов и НПП "Атамекен". Невыполнение установленных мер в соответствии со статьей 462 КоАП РК предусматривает административную ответственность в виде штрафа (в размере 100 МРП - для субъектов малого предпринимательства, в размере 200 - среднего и 500 - крупного предпринимательства) и вплоть до полного закрытия объекта на весь период карантина", - добавили в ведомстве.

Между тем по-прежнему сохранятся ограничения на поездки между областями. Работа блокпостов по периметру города будет также осуществляться в усиленном режиме. Разрешается въезд и выезд граждан для работы в организациях мегаполиса, чья деятельность разрешена. Обязательным условием въезда в город является внесение данных сотрудников в базу infoalmaty.kz, прием заявок будет открыт с 15.00 завтрашнего дня.

При этом, как сообщил замакима Алматы Сапарбек Туякбаев, на блокпостах не требуется предоставлять результаты ПЦР либо экспресс-тестов.

Планируется проведение тестов на определение коронавирусной инфекции среди сотрудников крупных и системообразующих предприятий.

Вместе с тем будут открыты парки и скверы. Выход на улицу будет разрешен в составе не более 3 человек. Актуальными остаются рекомендации строго соблюдать меры предосторожности в повседневной жизни, носить маски в публичных местах и придерживаться социальной дистанции.

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