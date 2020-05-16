Замакима Алматы обсудил с представителями НПО вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия

Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров в режиме видеоконференцсвязи провел встречу с представителями городских неправительственных организаций (НПО), передает Kazakhstan Today.

Как обозначил в своем послании глава государства, для формирования активного гражданского общества важна роль неправительственных организаций. Цель нашей встречи – обсудить текущие вопросы, понять, что у нас получилось из намеченного, где мы затормозились из-за карантина, где нам надо ускориться и определить совместные планы до конца года", – отметил Е. Бабакумаров и выразил благодарность за проводимую работу по поддержке населения в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

В ходе встречи внимание было уделено механизмам оказания мер поддержки социально уязвимым категориям населения, укреплению духовного развития, а также системам образования и здравоохранения.

На сегодня в Алматы зарегистрировано более 4 тысяч НПО, или порядка 20% от общей численности по стране.

Руководитель управления общественного развития Алматы Диас Есдаулетов доложил, что в текущем году совместно с НПО запланирована реализация 65 социальных проектов в области молодежной политики, общественного согласия и общенационального единства, социального благополучия, зеленой экономики и др. Тематика совместных с НПО проектов в основном направлена на оказание мер поддержки молодежным инициативам, работу с вернувшимися на историческую родину (кандас), адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, развитие школ женского лидерства и популяризацию семейных ценностей.

О сотрудничестве с НПО также доложила заместитель руководителя управления социального благосостояния Алматы Лязат Джетыбаева. Так, с неправительственными организациями заключены договоры по оказанию социальной поддержки лицам с инвалидностью. Среди проектов – "Инватакси", услуги индивидуального помощника, услуги жестового языка. Работа в данном направлении продолжается.

В свою очередь, представителями НПО были озвучены предложения по новым проектам в правозащитной отрасли, медиасфере, поддержке лиц с дополнительными потребностями, профилактике заболеваний, таких как туберкулез, сахарный диабет, синдром приобретенного иммунодефицита, защите женщин и детей и др.

В ходе встречи выступили член Общественного совета Алматы, директор ОФ "Информационно-ресурсный центр" Алтынай Кобеева, руководитель центра "Фонд социальной помощи Реванш" Елена Билоконь, специалист по адвокации в ОЮЛ "Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ" Оксана Ибрагимова, исполнительный директор Общественного объединения "Равный – Равному плюс" Людмила Полякова, председатель ТОО "Ассоциация родителей детей-инвалидов" Асия Ахтанова, президент Общественного фонда "Аман-саулык" Бахыт Туменова, региональный директор по Центральной Азии центра ICAP Анна Дерябина, основатель общественного фонда Reliance Сауле Алпысова, директор проекта глобального фонда по борьбе с ВИЧ, СПИД, туберкулезом и малярией при Национальном центре проблем Туберкулеза Шахимурат Исмаилов и др. Всего в обсуждении приняли участие представители 40 НПО.

По итогам встречи заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров отметил важность состоявшейся встречи и дал ряд конкретных поручений по изучению и проработке озвученных предложений. Городским управлениям поручено усилить взаимодействие с профильными НПО и провести отраслевые встречи по отдельным направлениям.

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