Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Граждане Казахстана, Беларуси и Украины обращаются в посольство РФ в США за содействием в выезде в Россию, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает Kazakhstan Today.

Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями", - сообщается на странице посольства РФ в США в Facebook.

Сообщается, что ранее из Нью-Йорка в Россию вывезли 369 человек.

Это, несомненно, большое достижение, ставшее результатом труда многих людей в Москве, Вашингтоне, Нью-Йорке. На рейс попали 369 граждан. Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас. Со своей стороны, мы постарались сделать для этого все возможное", - отметил посол.

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