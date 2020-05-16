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Три крупнейшие спортивные арены столицы выставлены на торги

15.05.2020, 18:54 11098
Три крупнейшие спортивные арены столицы выставлены на торги
krisha.kz
Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - В Нур-Султане выставили на торги "Барыс Арена", "Астана Арена" и "Алау", передает Kazakhstan Today.
 
Три крупнейшие спортивные арены столицы: "Алау", "Барыс Арена" и "Астана Арена" - выставлены на торги одним лотом. Объекты перейдут в доверительное управление без права последующего выкупа. По данным электронной торговой площадки реестра госимущества, заявки принимаются до 3 июня.
 
Согласно информации, размещенной на портале "Крыша", гарантийный взнос составляет 1,8 млрд тенге. Срок доверительного управления - 15 лет. Допускается передача единственному участнику торгов.
 
Наиболее крупной площадкой является "Барыс Арена" - 85,1 тыс. квадратных метров, площадь "Астана Арена" и "Алау" - 58,6 и 65,5 тыс. квадратных метров, соответственно.
 
Одним из требований к новому управляющему является эксплуатация объектов в строгом соответствии с целевым назначением - проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий. При этом 30 дней в году арены должны безвозмездно предоставляться городу для проведения мероприятий.
 
На нового хозяина возложат также ответственность за безопасность в зданиях, проведение ежегодного текущего ремонта на сумму до 100 млн тенге и отчётности перед учредителем.
 
Правилами регламентируется, что дети до семи лет и школьники из многодетных семей должны заниматься в секциях бесплатно. Подведомственным акимату детско-юношеским спортивным школам необходимо предоставить скидки на аренду.
 

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