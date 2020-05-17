Необходимо внести изменения в правила выплат сотрудникам лабораторий - Биртанов

Нур-Султан. 16 мая. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов посетил зональную вирусологическую лабораторию столицы Национального центра экспертизы, передает Kazakhstan Today.

Встретился с коллективом, обсудили вопрос доплат. Решили, что необходимо внести изменения в правила выплат сотрудникам лабораторий, так как они работают в постоянном контакте с потенциально зараженными пациентами и их биопробами", - написал Елжан Биртанов в Facebook .

По словам главы Минздрава, это те самые опытные вирусологи, лаборанты и специалисты, которые круглосуточно работают, делают заборы проб на коронавирусную инфекцию.

Это и есть то место, куда круглосуточно привозят пробы пациентов и контактных с поликлиник города, скорой помощи, медработников и воинских частей на ПЦР-тестирование", - сказал Биртанов.

Он отметил, что в начале эпидемии COVID-19 в лаборатории делали 600 тестов, сейчас - около 2000 в сутки.

Все данные вбиваются в лабораторную информсистему (ЛИС). Проводится интенсивная работа по интеграции ЛИС с информсистемами больниц и поликлиник, чтобы автоматизировать управление эпидемией", - пояснил министр.

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