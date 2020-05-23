Непродовольственные рынки Алматы возобновят деятельность с 1 июня

Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - С 1 июня возобновят свою деятельность непродовольственные рынки Алматы, передает Kazakhstan Today.

По информации акимата Алматы, принято комиссионное решение о том, что по прохождении аудита с 1 июня непродовольственные рынки будут запущены к работе. Работа рынков возобновляется постепенно по мере готовности объектов.





Также с 25 мая разрешено возобновить деятельность ресторанам и гостиницам. Для этого С 22 мая предприниматели данных сфер должны подготовить объект в соответствии с требованиями положений постановления главного государственного санитарного врача Алматы, пройти регистрацию на сайте infoalmaty.kz, подтвердить готовность объекта и гарантию соблюдения прописанных норм, путем подписания уведомления ЭЦП.





Отмечается, что коллективные вечеринки, банкеты запрещены в ресторанах и кафе. Работа объектам общественного питания разрешена до 23.00. Дистанция между столами должна быть не менее двух метров. При этом за столом допускается только четыре человека за исключением членов одной семьи.





Для сотрудников данных объектов, проживающих в области, въезд и выезд разрешен. Обязательным условием въезда в город является внесение их данных в базу almaty.infokazakhstan.kz.

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