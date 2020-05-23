Жителей Наурызбайского района Алматы обеспечат чистой питьевой водой

Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил обеспечить жителей Наурызбайского района чистой питьевой водой, передает Kazakhstan Today.

Проблема с водоснабжением - одна из самых острых в Наурызбайском районе, жители которого не раз озвучивали ее на встречах с акимом города в минувшем и начале текущего года.

Доля городского водоснабжения в районе всего 30%, остальное - частные скважины и открытый водозабор из рек Каргалы и Аксай, который не обеспечивает должного качества воды. По поручению Бакытжана Сагинтаева в прошлом году с целью решения острых социальных задач были пересмотрены бюджетные расходы и начаты строительные работы", - сообщает пресс-служба акима Алматы.

На первом этапе началось строительство водопроводных и канализационных сетей сразу в шести микрорайонах Наурызбайского района: Курамыс, Таужолы, Акжар, Жайлау, Тастыбулак, Шугыла, а также фильтровальной станции на реке Карагайлы. Благодаря этому доступом к питьевой воде будут обеспечены более 48 тыс. жителей района. Работы планируется завершить в следующем году. Всего в районе будет проложено 121,5 километра водопровода, 85 километров сетей водоотведения, что в свою очередь обеспечит центральным водоснабжением и водоотведением практически все микрорайоны.

Аким подчеркнул, что от качества питьевой воды зависит самочувствие и здоровье горожан. Поэтому были приняты беспрецедентные меры по реализации проекта обеспечения чистой питьевой водой жителей Наурызбайского района.

В соответствии с принципом "Город без окраин" будем создавать условия для обеспечения одинаково высокого уровня качества жизни для всех жителей Алматы", -сказал аким, поручив строго контролировать качество работ.

По просьбе жителей улиц, где закончили укладывать сети, глава города поручил сразу асфальтировать дороги, не дожидаясь окончания всего объема работ, чтобы не создавать дополнительных неудобств.

В сентябре прошлого года начато строительство инженерных сетей в микрорайоне Жайлау. Протяженность составляет 7,8 километра. Аким Наурызбайского района Санжар Тогай доложил, что строительство объекта ведется согласно графику. На сегодняшний день выполнено свыше 50% работы, построено 4,2 километра. Планируется завершить строительство в ноябре текущего года. Более 2 тыс. жителей микрорайона будут обеспечены доступом к питьевой воде.

Аналогичные работы ведутся в микрорайоне Акжар, где предусмотрено строительство 29,2 километра водопроводных и 15,7 километра канализационных сетей. В завершение доступом к системам водоснабжения и канализации будут обеспечены свыше 18 тыс. человек.

В мае текущего года начато строительство фильтровальной станции "Каргалы". Проект предусматривает строительство водозаборного сооружения, что позволит увеличить мощность в 10 раз - с 1440 кубометров воды в сутки до 15 тыс. Реализация проекта позволит обеспечить водоснабжением 4-го микрорайона, 77 улиц и 3015 жилых домов.

В ходе рабочего объезда аким города также ознакомился с ходом берегоукрепительных работ на реке Каргалы. Работу по укреплению склонов габионной конструкцией по улице Тажиева, улице Изгилик и территории сельского округа Пищевик планируется завершить в сентябре.

Также планируются укрепление русла реки Каргалы и реконструкция мостового переезда через реку Тастыбулак в микрорайоне Акжар.

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