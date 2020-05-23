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В Алматы половина патрульных передислоцирована во дворы жилых домов

22.05.2020, 19:22 10747
В Алматы половина патрульных передислоцирована во дворы жилых домов
polisia.kz
Алматы. 22 мая. Kazakhstan Today - По итогам проведенного анализа в Алматы принято решение о переводе половины сотрудников полка патрульной полиции на пешее патрулирование улиц и дворов города, передает Kazakhstan Today.
 

Определено 102 патрульных участка. Всего по городу разработано 2020 маршрутов патрулирования, 478 из них автомобильных, 1487 пеших. В среднем ежесуточно на охрану общественного порядка выставляется около 2 тысяч сотрудников полиции, которые осуществляют патрулирование в двухсменном режиме на наиболее криминогенных 550 маршрутах. На указанных участках с момента ввода пешего патрулирования снижена регистрация преступлений на 16,5%", - цитирует начальника департамента полиции Алматы Каната Таймерденова портал Polisia.kz

 
Также в охране общественного порядка принимают участие одно общественное формирование и семь коллективов различных организаций, оказывающих содействие в обеспечении общественного порядка. С их участием раскрыто 39 преступлений, выявлено 4214 административных правонарушений.
 

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