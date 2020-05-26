Уральск. 25 мая. Kazakhstan Today - В Западном Казахстане прирост заболеваемости коронавирусом превысил 7%, передает Kazakhstan Today.

В связи с ростом заболевших КВИ департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг продлил карантин в ЗКО до 15 июня. В числе заболевших есть и дети. Учитывая сложность ситуации, для безопасности детей, 24 мая на заседании оперативного штаба при акимате города было принято решение о приостановлении деятельности дошкольных организаций до окончания карантина , - сообщили в оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что смягчение ограничительных мер при карантине будет проходить поэтапно с учетом уровня прироста заболеваемости Covid-19.

По информации портала coronavirus2020.kz , Сырымский район ЗКО закрыт на карантин. Коронавирус подтвердился у медицинского работника районной больницы. В круг контактных лиц вошли еще два человека, у которых позже также выявили инфекцию. Поэтому, по информации руководителя Сырымского районного управления по контролю за качеством и безопасностью товаров и услуг Ляззат Мукановой, было принято постановление о введении карантинного режима в районе.

В районном центре в селе Жымпиты в двух местах были установлены блокпосты. Запрещены въезд и выезд транспорта в Сырымский район, аулы и населенные пункты, за исключением доставляющего продовольственные товары, лекарственные и медицинские средства, другие виды товаров и услуг, необходимых для проживания населения, обеспечения бесперебойной работы промышленных, сельскохозяйственных предприятий. На экстренные выезды нужно будет получить разрешение районного оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Продовольственные магазины, банки, почтовые учреждения продолжат свою работу в рабочем режиме, со строгим соблюдением всех карантинных требований.

Кроме этого, был объявлен карантин в центральной районной больнице, где был выявлен очаг заболевания. По словам главного врача райбольницы Розы Тахамбетовой, все 53 медицинских работника, контактировавших с больным сотрудником, обследованы на инфекцию и находятся сейчас на изоляции дома. В связи с карантином районная поликлиника временно переведена в здание социального центра села Уленты. Прием узких специалистов проводится в этом здании.

Как известно, коронавирусная инфекция в регионе зафиксирована в 86 очагах. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 11 случаев болезни.

Прирост заболеваемости коронавирусом в ЗКО превысил 7%. По информации оперативного штаба Госкомиссии, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 209 заболевших коронавирусной инфекцией, 28 из них в ЗКО. В регионе число заболевших составило 414, выздоровевших 242 человека. Таким образом, прирост заболеваемости за прошедшие сутки составил 7,3%.

В Казахстане прирост за сутки составил 2,5%.

В разрезе регионов:

город Алматы - 37 (1,7%);

Карагандинская область - 33 (5,9%);

Жамбылская область - 33 (12,7%);

город Нур-Султан - 32 (2,0%);

Западно-Казахстанская область - 28 (7,3%);

Атырауская область - 12 (1,4%);

Павлодарская область - 10 (5,6%);

Актюбинская область - 6 (2,2%);

Кызылординская область - 6 (2,1%);

Алматинская область - 4 (1,4%)4

Восточно-Казахстанская область - 4 (6,5%);

Костанайская область - 2 (1,7%);

Акмолинская область - 1 (0,7%);

Мангистауская область - 1 (0,6%).

Выписаны 138 выздоровевших.

Всего в стране выявлен 8531 заболевший, число выздоровевших пациентов увеличилось до 4352 человек. Летальных случаев 35.

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