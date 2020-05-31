Нур-Султан. 30 мая. Kazakhstan Today - Запуск пассажирских поездов в Казахстане будет осуществляться поэтапно, с 1 июня 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Как напомнили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, 13 мая 2020 года на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции было принято решение о возобновлении курсирования пассажирских поездов внутри страны. Запуск пассажирских поездов будет осуществляться с 1 июня 2020 года, поэтапно, с учетом спроса населения и в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах.

В частности, на начальном этапе будут запущены 54 поезда, в том числе по направлениям:

- Нур-Султан - Алматы, Мангистау, Усть-Каменогорск, Сарыагаш, Семей, Аркалык, Павлодар, Петропавл/Кызыл ту, Уральск, Жезказган, Кызылорда;

- Алматы - Шымкент, Павлодар, Актобе, Мангистау, Сарыагаш, Усть-Каменогорск, Жезказган, Уральск, Петропавловск, Костанай;

- Кызылорда - Семей, Кокшетау, Петропавловск;

- Костанай - Караганды, Аркалык;

- Караганды - Жезказган; Кызылорда - Кокшетау, Петропавловск;

- Мангистау - Актобе, и пригородные сообщения.

На втором этапе с 10 июня текущего года планируется запуск 39 пар поездов, в том числе по направлениям:

- Нур-Султан - Алматы, Атырау, Достык, Уральск, Айсары, Шымкент;

- Алматы - Атырау, Актобе, Уральск, Усть-Каменогорск, Туркестан, Петропавловск;

- Атырау - Мангистау, Актобе, Кульсары, Карабатан и пригородные сообщения.

На третьем этапе по мере стабилизации санитарно эпидемиологического состояния в регионах, а также после согласования с соседними государствами, запланировано возобновление курсирования 15 пар поездов, в том числе по направлениям:

- Алматы - Ташкент, Саратов, Урумчи, Новосибирск, Казань;

- Нур-Султан - Челябинск;

- Караганды - Москва, Омск, Томск;

- Атырау - Астрахань.

На сегодняшний день открыта продажа проездных документов (с 15 мая), а также все инфраструктурные объекты для перевозочного процесса подготовлены в соответствии с санитарными требованиями и составы готовы к отправке.

Для максимальной защиты пассажиров и поездной бригады, перевозка будет осуществляться согласно рекомендациям главного государственного санитарного врача на транспорте.

По информации МИИР, Комитетом транспорта МИИР РК проведен осмотр пассажирских вагонов и железнодорожных вокзалов Нур-Султана на предмет готовности обеспечения перевозок. В целом на железнодорожных вокзалах и в каждом пассажирском вагоне проведены необходимые мероприятия по соблюдению требований главного государственного санитарного врача на транспорте.

В частности, на железнодорожных вокзалах Нурлы жол и Нур-Султан-1 предусмотрены ограничительные ленты по регулированию потока пассажиров. Установлены знаки соблюдения дистанции. В залах ожидания установлены санитайзеры. Гигиеническая жидкость и средства защиты предусмотрены и в каждом пассажирском вагоне.

Проводимые мероприятия позволят обеспечить перевозку пассажиров в условиях пандемии с максимальной защитой.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства