Назначен директор аэропорта Кокшетау

Нур-Султан. 15 июня. Kazakhstan Today - Айбек Кетебаев назначен директором филиала АО "Международный аэропорт Астана" - "Аэропорт Кокшетау", передает Kazakhstan Today.

По согласованию с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, решением правления АО "Международный аэропорт Астана" от 9 июня 2020 года Кетебаев Айбек Болатбекович назначен директором филиала АО "Международный аэропорт Астана" - "Аэропорт Кокшетау", сообщает пресс-служба МИИР РК.

До назначения Кетебаев занимал должности начальника ремонтного участка службы спецтранспорта, заместителя начальника службы спецтранспорта, начальника службы спецтранспорта.

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