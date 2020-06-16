В Костанайской области ремонтируют ДЮСШ

Костанай. 15 июня. Kazakhstan Today - В селе Узунколь Узункольского района Костанайской области подходят к завершению работы по текущему ремонту кровли, фасада, системы отопления и внутренних помещений здания детско-юношеской спортивной школы, передает Kazakhstan Today.

По "Дорожной карте занятости" идет ремонт ДЮСШ. Там большой спортзал, работают две фирмы. Стоимость проекта порядка 40 миллионов тенге, трудоустройство через Центр занятости получили 6 человек", - сообщил аким района Талгатбек Даиров.

Как уточнили в профильном отделе района, одна из подрядных организаций, отвечающая за ремонт кровли, закончит работы со дня на день. Подрядчик внутренних работ обязуется завершить их 1 июля 2020 года.

По 6 видам спорта (казакша курес, вольная борьба, дзюдо, баскетбол, футбол, лыжные гонки) на базе детско-юношеской спортивной школы занимаются 450 учащихся. У ДЮСШ есть 4 филиала за пределами райцентра с сильными тренерами по баскетболу и лыжным гонкам", - отметил глава районного отдела физической культуры и спорта Фархад Балашов.

Узункольский район - малая родина члена национальной олимпийской сборной по лыжным гонкам Виталия Пухкало и атакующего защитника ПБК "Астана" Вадима Щербака.

Добавим, что в Костанайской области в рамках ДКЗ производится ремонт и строительство 13 объектов спорта.

В целом выделено 1 млрд 165 млн тенге. В числе проектов - строительство лыжной базы в Костанае, капитальный ремонт стадионов "Жигер" в Аркалыке и "Топжарган" в селе Торгай, а также текущий ремонт 10 объектов в районах", - сообщила заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Аида Хусаинова.

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