Когда запустят авиарейсы из Казахстана Грузию и Турцию

Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития сообщило о увеличении авиарейсов между Алматы и Сеулом, а также возобновлении авиарейсов по другим направлениям, передает Kazakhstan Today.



С 1 июля 2020 начнутся регулярные полеты между Алматы и Сеулом с частотой 3 раза в неделю, сообщили в "Эйр Астане". С 8 июня авиакомпания уже начала выполнять еженедельные репатриационные рейсы между Алматы и столицей Южной Кореи.



С 3 июля авиакомпания запускает новый регулярный рейс Алматы - Батуми (Грузия), на побережье Черного моря.



Кроме того, с 3 июля авиакомпания запускает новый регулярный рейс Алматы - Батуми (Грузия), на побережье Черного моря.



Также с 20 июня возобновляется регулярное авиасообщение по следующим маршрутам:



20 июня - Алматы - Анталия - Алматы,



20 июня - Нур-Султан - Стамбул - Нур-Султан,



21 июня- Алматы - Стамбул - Алматы,



21 июня - Нур-Султан - Анталия - Нур-Султан,



23 июня - Атырау - Стамбул - Атырау,



1 июля-Алматы - Тбилиси - Алматы.



Международные рейсы будут выполняться в основном на воздушных судах Airbus A320/A321 и Embraer E190-E2.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства