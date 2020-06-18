Алматы. 17 июня. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток - 18-20 июня 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По данным синоптиков, в связи с вторжением антициклона с районов Белого моря, ожидается понижение температуры воздуха.

Местами в Республике Казахстан пройдут дожди, в восточной части местами сильные. Местами гроза, шквал, возможен град. Лишь в конце периода в северной части республики ожидается прекращение осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

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