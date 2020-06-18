В Костанае волонтеров поблагодарили за работу в карантин

Костанай. 17 июня. Kazakhstan Today - За активное участие в акции BizBirgemiz благодарственными письмами Первого Президента страны, председателя партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева наградили 15 наиболее активных волонтеров Костанайской области, сообщает корреспондент Kazakhstan Today.

В период карантина именно вы на свои плечи возложили огромную ответственность. Более двух месяцев волонтеры нашей области работали без выходных адресно доставляли помощь нуждающимся. Помогали фасовать и развозить продуктовые наборы наиболее социально уязвимым слоям населения, развозили горячее питание сотрудникам полиции, медицинским работникам, военным на блокпостах, также доставляли лекарства пожилым и больным людям, координировали работу добровольцев, проявляя всё это время неимоверную выдержку и заботу о людях", - сказал на церемонии награждения аким области Архимед Мухамбетов.

Всего в регионе будут награждены 122 волонтера, принимавших активное участие совместно с партией Nur Otan в общенациональной акции "Biz Birgemiz" по поддержке нуждающихся граждан в условиях борьбы с КВИ.

Добавим, силами волонтеров Jas Otan в период пандемии была обеспечена доставка закупленных при поддержке меценатов продуктовых корзин, масок и товаров первой необходимости свыше 9 тысячам семей по всей области на сумму свыше 136 млн тенге.

Фондом Birgemiz, учрежденным по инициативе Елбасы, оказана помощь в виде 50 тыс. тенге 21 630 гражданам на сумму более 1 млрд тенге.

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