Система Orphus

В Алматы в выходные приостановят работу общественного транспорта, деятельность ТРЦ и рынков

18.06.2020, 13:23 9613
В Алматы в выходные приостановят работу общественного транспорта, деятельность ТРЦ и рынков
Фото: yvision.kz
Алматы. 18 июня. Kazakhstan Today - Сегодня во исполнение поручений президента РК, а также решений Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел заседание городской Комиссии, где были приняты дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в городе, сообщили в городском акимате, передает Kazakhstan Today.
 

В Алматы приняты дополнительные меры по усилению режима карантина. Прошу горожан с пониманием отнестись к этим вынужденным мерам. Рекомендуем горожанам ограничить передвижение по городу, оставаться дома, особенно пожилым людям. Помните, что дальнейшее развитие ситуации по коронавирусу зависит от каждого из нас", - отметил Бакытжан Сагинтаев.

 
На сегодня в Алматы зарегистрировано 3217 случаев заражения COVID-19. Из-за масштаба распространения в целях защиты жизни и здоровья жителей Алматы и недопущения массового заражения на выходные дни (суббота, воскресенье) 20-21 июня 2020 года, вводятся ограничительные меры. 
 
Так, в выходные дни будет приостановлена деятельность объектов с высокой степенью риска распространения коронавирусной инфекции: крупные торговые сети (продовольственные, непродовольственные), за исключением филиалов в формате "магазинов у дома"; рынки (продовольственные, непродовольственные, универсальные), торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома; объекты общественного питания, за исключением объектов на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм; места массового скопления горожан, в том числе часто посещаемые места (улицы) для пеших прогулок, парки, скверы, набережные, пляжи, аквапарки, площади, детские и спортивные площадки и др.; туристические зоны, расположенные в городе Алматы; фитнес-центры.
 
Кроме того, 20-21 июня будет приостановлена работа общественного транспорта.
 
Следует отметить, что на всех объектах, чья деятельность приостановлена, будут проведены санитарно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия.
 

Ключевая цель дополнительных мер - прервать цепочку распространения коронавирусной инфекции, снизив риски новых случаев заражения.

 
Комиссия по недопущению распространения коронавируса настоятельно рекомендует горожанам ограничить передвижение по городу, оставаться дома, особенно пожилым людям, входящим в группу риска. Напоминаем, за нарушение противоэпидемических мероприятий предусмотрена персональная ответственность. Сотрудниками полиции будет усилено патрулирование города по соблюдению введенных ограничений в местах массового скопления населения", - сообщили в акимате.
 
Для справок работает общественная приемная Open Almaty по номеру 1308.

По последним данным в Алматы зарегистрировано 3217 случаев коронавируса, 2128 человек выздоровели от заболевания, 15 скончались.

Всего в Казахстане зарегистрировано 15 877 случаев коронавируса, 9902 человек выздоровели от заболевания, 100 скончались.  
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая