В Алматы в выходные приостановят работу общественного транспорта, деятельность ТРЦ и рынков

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Алматы. 18 июня. Kazakhstan Today - Сегодня во исполнение поручений президента РК, а также решений Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел заседание городской Комиссии, где были приняты дополнительные меры по стабилизации эпидемиологической ситуации в городе, сообщили в городском акимате, передает Kazakhstan Today.

В Алматы приняты дополнительные меры по усилению режима карантина. Прошу горожан с пониманием отнестись к этим вынужденным мерам. Рекомендуем горожанам ограничить передвижение по городу, оставаться дома, особенно пожилым людям. Помните, что дальнейшее развитие ситуации по коронавирусу зависит от каждого из нас", - отметил Бакытжан Сагинтаев.

На сегодня в Алматы зарегистрировано 3217 случаев заражения COVID-19. Из-за масштаба распространения в целях защиты жизни и здоровья жителей Алматы и недопущения массового заражения на выходные дни (суббота, воскресенье) 20-21 июня 2020 года, вводятся ограничительные меры.

Так, в выходные дни будет приостановлена деятельность объектов с высокой степенью риска распространения коронавирусной инфекции: крупные торговые сети (продовольственные, непродовольственные), за исключением филиалов в формате "магазинов у дома"; рынки (продовольственные, непродовольственные, универсальные), торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые дома; объекты общественного питания, за исключением объектов на открытом воздухе в уличном формате с сохранением социального дистанцирования и соблюдением санитарно-эпидемиологических норм; места массового скопления горожан, в том числе часто посещаемые места (улицы) для пеших прогулок, парки, скверы, набережные, пляжи, аквапарки, площади, детские и спортивные площадки и др.; туристические зоны, расположенные в городе Алматы; фитнес-центры.

Кроме того, 20-21 июня будет приостановлена работа общественного транспорта.

Следует отметить, что на всех объектах, чья деятельность приостановлена, будут проведены санитарно-профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Ключевая цель дополнительных мер - прервать цепочку распространения коронавирусной инфекции, снизив риски новых случаев заражения.

Комиссия по недопущению распространения коронавируса настоятельно рекомендует горожанам ограничить передвижение по городу, оставаться дома, особенно пожилым людям, входящим в группу риска. Напоминаем, за нарушение противоэпидемических мероприятий предусмотрена персональная ответственность. Сотрудниками полиции будет усилено патрулирование города по соблюдению введенных ограничений в местах массового скопления населения", - сообщили в акимате.

Для справок работает общественная приемная Open Almaty по номеру 1308.





По последним данным в Алматы зарегистрировано 3217 случаев коронавируса, 2128 человек выздоровели от заболевания, 15 скончались.





Всего в Казахстане зарегистрировано 15 877 случаев коронавируса, 9902 человек выздоровели от заболевания, 100 скончались

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