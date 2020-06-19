Родителям за дачу взятки на ЕНТ грозит лишение свободы

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today – Агентство по противодействию коррупции РК предупреждает, что за дачу взятки для положительной оценки по итогам ЕНТ предусмотрены уголовная ответственность и лишение свободы, передает Kazakhstan Today.

В целях обеспечения открытости и объективности приказом Министерства образования и науки во всех регионах Казахстана созданы рабочие группы, основная цель которых - мониторинг за "чистотой" проведения тестирования.

В настоящее время Агентство проводит мониторинг соцсетей и родительских групп в мессенджерах, по результатам которого уже выявляются случаи, когда неизвестные граждане за определенную сумму обещают обеспечить положительные результаты за ЕНТ.

В связи с этим Агентство призывает сдавать тесты, полагаясь только на свои знания, а родителей предупреждает о том, что за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы.

Если граждане столкнулись с предложением о "помощи" при сдаче ЕНТ, антикоррупционная служба просит сообщить об этих фактах в сall-center по номеру 1424.

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