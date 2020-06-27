Синоптики прогнозируют дожди и похолодание в выходные

Нур-Султан. 26 июня. Kazakhstan Today - В выходные в Казахстане ожидаются обильные дожди и похолодание, передает Kazakhstan Today.

В выходные дни большая часть территории Казахстана будет находиться в зоне активной циклонической деятельности. Серия северных циклонов принесет обильные дожди и значительное похолодание в северных, северо-западных и центральных регионах: понижение температуры ночью в северной половине республики до 2-10 тепла, днем до 10-18 тепла", - сообщили в РГП "Казгидромет".

С прохождением атмосферных фронтов ожидается усиление ветра, шквал и град.

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