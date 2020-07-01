Актобе. 30 июня. Kazakhstan Today - В Актюбинской области разыскивают автора рассылки о десятках умерших в туберкулезной больнице, передает Kazakhstan Today.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлено, что в мессенджерах WhatsApp распространяется информация о 50-60 трупах, которые ежедневно увозят с Туберкулезной больницы. Данная информация не соответствует действительности. Проводятся мероприятия по установлению автора поста", - сказал заместитель начальника департамента полиции области Канат Нурмагамбетов.

По его словам, за распространение недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Статья 274 Уголовного кодекса гласит: "Распространение ложной информации" - это распространение заведомо ложной информации, которая угрожает нарушить общественный порядок или нанести серьезный ущерб правам и законным интересам граждан или организаций, или охраняемым законом интересам общества или государства. Ответственность по настоящей статье несут авторы и распространители информации, размещенной в интернет-ресурсах и социальных сетях, не соответствующей действительности", - пояснил он.

С начала года за распространение ложной информации к ответственности привлечены трое жителей Актобе.

Призываем граждан доверять только официальным сообщениям и не распространять слухи и информацию, не соответствующую действительности", - отметили в полиции.

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