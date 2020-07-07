Назарбаев получает поздравления с Днем столицы и днем рождения

Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - На имя Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева поступают поздравительные адреса от глав иностранных государств и правительств, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 6 июля, Первому Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву исполняется 80 лет.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пожелал Елбасы крепкого здоровья и долголетия.

Вы являетесь основателем Республики Казахстан и лидером нации, заслужившим глубокую любовь и уважение своего народа. Я часто вспоминаю те времена, когда мы вместе плечом к плечу работали во благо китайско-казахстанских отношений. Высоко ценю ваш выдающийся вклад в развитие сотрудничества между Китаем и Казахстаном. Вы всегда будете моим хорошим другом. Надеюсь, вы будете и дальше продолжать уделять внимание развитию китайско-казахстанской дружбы. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и успехов во всех начинаниях. Желаю дружественному народу Казахстана счастья и процветания", - говорится в телеграмме Си Цзиньпина.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в своей телеграмме подчеркнул, что под руководством Елбасы Республика Казахстан прошла большой путь своего развития.

Благодаря вашей дальновидной и решительной политике был достигнут экономический прогресс, обеспечено социальное благополучие и вырос авторитет Казахстана на международной арене. Уважаемый Нурсултан Абишевич, в этот знаменательный день еще раз сердечно поздравляю Вас и желаю братскому народу Казахстана вечного мира и процветания", - говорится в телеграмме.

Президент Республики Армения Армен Саркисян отметил, что всегда восхищался масштабом личности и мудростью Елбасы.

Эта знаменательная дата - хороший повод еще раз оценить Ваши великие заслуги в деле динамичного развития Казахстана, упрочения роли страны на международной арене", - говорится в письме Саркисяна.

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил Елбасы с 80-летним юбилеем.

Ваша государственная деятельность является примером исторической дальновидности, неустанной преданности интересам народа, последовательной защиты независимости и активного развития Республики Казахстан. Убежден, что годы Вашего неутомимого труда по управлению государством стали залогом успешного развития взаимоотношений между нашими странами, которое и впредь будет сохранять положительную динамику. Ценю, что в Вашем лице украинский народ имеет искреннего друга и надежного партнера в Центральной Азии", - цитирует Зеленского пресс-служба Елбасы.

Президент Республики Польша Анджей Дуда подчеркнул усилия Елбасы в развитии межгосударственного сотрудничества.

Сегодня сложно говорить о международной архитектуре безопасности без участия Казахстана, подтверждением чего являются инициативы, выдвинутые в ходе первого непостоянного членства Казахстана в Совете безопасности ООН в 2017-2018 годы, и нашей личной совместной работы на этой площадке", - говорится в телеграмме президента Республики Польша.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян также пожелал Нурсултану Назарбаев и всему народу Казахстана мира и процветания.

Ценой Ваших многолетних усилий, направленных на развитие Казахстана и наращивание взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве, достигнут ощутимый прогресс", - написал Пашинян.

Особая роль Елбасы в становлении независимого Казахстана и укреплении международных отношений отмечается также в поздравительных адресах президентов Республики Литва Гитанаса Науседа, Республики Латвия Эгилса Левитса, короля Иордании Абдаллы II ибн Хусейн аль-Хашими, а также премьер-министров Индии Нарендры Моди и Люксембурга Ксавье Беттеля.

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