В Алматинской области в выходные дни ужесточат карантин

Талдыкорган. 10 июля. Kazakhstan Today - Заместитель главного государственного санитарного врача Алматинской области подписал постановление "О введение строгих ограничительных мер на территории Алматинской области 11 и 12 июля 2020 года", передает Kazakhstan Today.

Согласно постановлению , на период 11-12 июля поручено приостановить деятельность общественного транспорта, также всех объектов, за исключением объектов, необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности области:

- коммунальных служб и инфраструктуры области, противопожарных и аварийно-спасательных служб, услуг в сфере управления жилищным фондом, уборки улиц и помещений и др.;

- промышленных, производственных предприятий, строительных компаний (застройщиков), строительных работ на открытом воздухе с организацией усиленного санитарно-дезинфекционного режима;





- медицинских организаций, вне зависимости от форм собственности, с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- стоматологических организаций;

- ветеринарных служб;

- всех видов лабораторий;

- продуктовых супермаркетов и магазинов, в том числе внутри торгово-развлекательных центров и многоквартирных жилых домов;

- аптек, в том числе ветеринарных;

- средств массовой информации;

- организаций и работников, задействованных в проведении сельскохозяйственных работ, сельского и рыбного хозяйства, животноводства; Автозаправочных и автогазозаправочных станций с обычным графиком работы и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

- аэропортов, железнодорожных вокзалов;

- торгово-логистических центров, складов, лиц и организаций, обеспечивающих их работу;

- объектов ритуальных услуг, кладбища;

- государственных, правоохранительных и других специализированных органов и их подведомственных организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование государственного управления;

- Услуг по обслуживанию дорог и мостов, в том числе железнодорожных путей.

Настоящее постановление вступает в силу с 00.00 11 июля 2020 года.

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