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В Алматинской области в выходные дни ужесточат карантин

10.07.2020, 18:03 34669
Талдыкорган. 10 июля. Kazakhstan Today - Заместитель главного государственного санитарного врача Алматинской области подписал постановление "О введение строгих ограничительных мер на территории Алматинской области 11 и 12 июля 2020 года", передает Kazakhstan Today.
 
Согласно постановлению, на период 11-12 июля поручено приостановить деятельность общественного транспорта, также всех объектов, за исключением объектов, необходимых для обеспечения нормальной жизнедеятельности области: 
 
 - коммунальных служб и инфраструктуры области, противопожарных и аварийно-спасательных служб, услуг в сфере управления жилищным фондом, уборки улиц и помещений и др.;
 
 - промышленных, производственных предприятий, строительных компаний (застройщиков), строительных работ на открытом воздухе с организацией усиленного санитарно-дезинфекционного режима; 

 - медицинских организаций, вне зависимости от форм собственности, с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
 
 - стоматологических организаций;
 
 - ветеринарных служб;
 
 - всех видов лабораторий;
 
 - продуктовых супермаркетов и магазинов, в том числе внутри торгово-развлекательных центров и многоквартирных жилых домов;
 
 - аптек, в том числе ветеринарных;
 
 - средств массовой информации;
 
 - организаций и работников, задействованных в проведении сельскохозяйственных работ, сельского и рыбного хозяйства, животноводства; Автозаправочных и автогазозаправочных станций с обычным графиком работы и соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
 
 - аэропортов, железнодорожных вокзалов;
 
 - торгово-логистических центров, складов, лиц и организаций, обеспечивающих их работу;
 
 - объектов ритуальных услуг, кладбища;
 
 - государственных, правоохранительных и других специализированных органов и их подведомственных организаций, обеспечивающих бесперебойное функционирование государственного управления;
 
 - Услуг по обслуживанию дорог и мостов, в том числе железнодорожных путей.
 
Настоящее постановление вступает в силу с 00.00 11 июля 2020 года.
 

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