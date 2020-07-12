На большей части Казахстана ожидаются дожди

Нур-Султан. 11 июля. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана 11 июля 2020 года пройдут дожди, передает Kazakhstan Today.

На большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, лишь на юго-западе и северо-западе погода - без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на востоке возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал, возможен град.

В Туркестанской, Алматинской, Павлодарской областях, днем в Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях ожидается сильная жара, на юге очень сильная, в Кызылординской, Мангистауской, Костанайской областях и на западе Туркестанской области ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской области, местами в Жамбылской, Туркестанской, Карагандинской областях, на юге Актюбинской, на западе Атырауской областей, в Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства