Штормовое предупреждение объявили синоптики в пяти регионах Казахстана

12 июля. Нур-Султан. Kazakhstan Today - Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в пяти регионах страны, передает Kazakhstan Today.

Ночью 13 июля на юго-востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днем 13-15 июля в Акмолинской области местами ожидается сильная жара 35 градусов и чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 13 июля в Костанайской области на юге ожидается сильная жара, до 37 градусов.

В Северо-Казахстанской области днем 13 июля на юго-западе ожидается сильная жара - 35 градусов.

13 июля в Кызылординской области местами сохранится пыльная буря. Ветер северо-восточный, ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 25 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара, 43 градуса. В Кызылорде ветер северо-восточный, утром и днем порывы до 15-20 метров в секунду, пыльная буря. Днем 13 июля ожидается сильная жара, 41 градус. Вероятность шторма - 90-100%

Днем 13-15 июля в Карагандинской области местами ожидается сильная жара, 39 градусов. В Жезказгане днем в понедельник ожидается до 39 градусов тепла.

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