Антикоррупционная служба Алматы проверила аптеки на наличие лекарственных средств

Алматы. 12 июля. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба Алматы проводит мониторинг аптек Алматы на предмет наличия лекарственных средств, а также установленных на них цен, передает Kazakhstan Today.

В мониторинге приняли участие руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции Ныгмеджан Сапаров, депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Ирина Смирнова, а также правозащитники и общественники, члены Специальной мониторинговой группы, Общественного совета, "Алматы адалдык аланы" и СМИ.

Как показали результаты мониторинга, в аптеках города наблюдается отсутствие многих противовирусных и жаропонижающих препаратов, таких как "Клексан", "Тромбопол", "Парацетамол", "Зитмак", "Дексаметазон" и т.д.

Однако, как уверяют представители аптек, на днях ожидается поступление необходимых препаратов, согласно поданным им заявкам. На сегодняшний день аптеки работают в штатном режиме и живые очереди, как ранее, не наблюдаются.

Практически во всех аптеках цены не превышают предельной установленной цены, а также имеются маски и перчатки", - сообщили в ведомстве.

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