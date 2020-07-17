В МИД объяснили причину задержек посылок с лекарствами из-за рубежа

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Причину задержек частных посылок с лекарствами из-за рубежа объяснили в Министерстве иностранных дел Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным Министерства здравоохранения РК, казахстанцы могут ввозить лекарства из других государств на личные нужды, поскольку ограничений на это в законе нет. Главное требование - это наличие документов о подтверждении курсовой дозы препарата, сообщает телеканал Almaty.tv

До того как посылка дойдет до Казахстана, она может пересечь несколько границ, несколько правовых режимов. Европейский союз вводил ограничение на вывоз лекарств и медицинских изделий. Такая же процедура лицензирования происходит в соседних с Казахстаном странах", - рассказал вице-министр иностранных дел РК Ержан Ашикбаев.

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