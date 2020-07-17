Штормовое предупреждение объявили в столице и ряде регионов

Нур-Султан. 16 июля. Kazakhstan Today - Непогода ждет жителей Атырауской, Актюбинской, Мангистауской, Туркестанской, Костанайской, Акмолинской, Кызылординской, Карагандинской и Жамбылской областей, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу РГП "Казгидромет", в Нур-Султане днем 17 июля ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью 17 июля в Атырауской области местами ожидается гроза, ветер северный, 15-20 метров в секунду. Днем 17 июля сохраняется сильная жара, 34-39 градусов, на юге 42 градуса и чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 17 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер юго-восточный, с переходом на северо-восточный, при грозе порывы до 18 метров в секунду.

17 июля в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Днем по области сохранится сильная жара, от 38 до 41 градуса.

Днем 17-18 июля в Туркестанской области на большей части ожидается сильная жара до 40-43 градусов.

Днем 17-19 июля в Костанайской области ожидается сильная жара, 35-39 градусов.

Днем 17 июля в Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.

17 июля в Кызылординской области местами сохраняется ветер северный, северо-восточный, 15-20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара, 40-41 градус, и сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

17 июля в Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20, порывы 23 метров в секунду. Днем на юге сильная жара, 38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Днем 17-20 июля в Жамбылской области местами ожидается сильная жара, до 40 градусов.

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