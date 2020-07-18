Синоптики предупредили о сильной жаре в ряде регионов

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской, Кызылординской, Карагандинской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Жамбылской, Акмолинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях, передает Kazakhstan Today.

Днем 18 июля в Алматинской области местами ожидается гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем местами 17-22 метров в секунду. Сохраняется сильная жара, 35-37 градусов.

Днем 18 июля в Кызылординской области сохраняются сильная жара, от 40 до 43 градусов, и чрезвычайная пожароопасность.

18-19 июля в Карагандинской области местами ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. 18-19 июля днем на юге сохраняется сильная жара, до 38 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

Днем 18-21 июля на большей части Мангистауской области ожидается сильная жара, 42-44 градуса. 19-21 июля на юге Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской областей сохраняется сильная жара, от 40 до 42 градусов.

Днем 18 июля на северо-востоке Актюбинской области ожидается гроза, ветер восточный, северо-восточный, при грозе порывы 18 метров в секунду.

Утром и днем 18 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, град. Ветер восточный при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 18 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, днем местами 15-20 метров в секунду.

18,19 июля в Жамбылской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Днем 18 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза, сохраняется ветер восточный, местами 15-20 метров в секунду.

18 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный, при грозе 15-20 метров в секунду.

18 июля в Атырауской области местами ожидается гроза, ветер северо-восточный, при грозе 15-20 метров в секунду. Днем сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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