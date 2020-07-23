Россельхознадзор пресек попытку незаконного вывоза в Казахстан крупной партии сыра, который перевозили в машине с гробами

Алматы. 22 июля. Kazakhstan Today - Россельхознадзор пресек попытку незаконного вывоза из России в Казахстан крупной партии сыра, который перевозили в машине с гробами, передает Kazakhstan Today.

15 июля, в 23.30, при досмотре совместно с пограничниками должностные лица управления Россельхознадзора в машине, следовавшей из Челябинска в поселок Федоровка Костанайской области и перевозившей гробы, обнаружили тайник, в котором житель Республики Казахстан спрятал 550 килограммов сыра "Косичка", - сообщили в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области.

Кроме того, 16 июля, в полночь, для досмотра была остановлена машина, которая также следовала из России в Казахстан (в Костанай) и перевозила бытовую химию. За ящиками со средством для мытья посуды инспекторы Россельхознадзора обнаружили коробки с 2,3 тонны колбасных изделий.

Перевозчики, оба жителя Казахстана, не смогли предъявить ветеринарно-сопроводительные документы. Кроме того, ими не были соблюдены условия перевозки скоропортящихся грузов. Отметим, что температура воздуха в Челябинской области в те дни достигала 38 градусов тепла и перемещение сыра и колбасы в обычных машинах без холодильных камер не только является нарушением обязательных требований, но и приводит к быстрой порче продуктов", - отметили в ведомстве.

В период с 1 по 21 июля должностными лицами управления были пресечены 10 случаев незаконного перемещения животноводческой продукции в пункте предварительного уведомления "Бугристое" (город Троицк) на российско-казахстанском участке Государственной границы Российской Федерации. Зарегистрировано 8 попыток ввоза из Республики Казахстан в Российскую Федерацию 81,2 тонны животноводческой продукции без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарных сертификатов Таможенного союза, подтверждающих безопасность продукции в ветеринарно-санитарном отношении: 0,33 тонны меда, 0,85 тонны молочной продукции, 60 тонн кормовой добавки для животных "Лизин", 20 тонн мороженой рыбы.

Все перевозчики за нарушение действующего законодательства Российской Федерации и Евразийского экономического союза привлечены к административной ответственности.

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