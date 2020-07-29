Ушел из жизни судья специализированного суда по уголовным делам Алматы

В Алматинском городском суде выразили соболезнования семье и близким умершего коллеги, пишет inAlmaty.kz.
Ушел из жизни судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы Абдельдинов Кеншилик Кенесович. От имени Алматинского городского суда, Администратора судов, руководства и судей в целом, Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы выражает соболезнования семье, родственником и близким. Большое горе и тяжелое испытание. Светлая память", - сообщили в суде.
Абдельдинов Кеншилик Кенесович родился в 1963 году. В 1990 году окончил Казахский государственный университет имени Кирова.
Трудовую деятельность начал с 1992 года. Работал в органах юстиции, с 2000 года работал в аппарате Верховного суда Республики Казахстан. С 2003 года судья Алматинского областного суда, с 2013 года - судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы.
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