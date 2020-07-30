На большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - В среду, 29 июля, на большей части Казахстана пройдут дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

Атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана - пройдут дожди с грозами, на северо-западе местами сильные дожди. Лишь на западе и юге страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, град, на севере туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, град, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Павлодарской, Карагандинской областях с порывами 23-28 метров в секунду.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Костанайской области местами ожидаются шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман.

В Акмолинской области ночью и утром местами туман.

Днем в Атырауской области, на юге Западно-Казахстанской, Актюбинской областей сохранится сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской областях, на большей части Актюбинской, Туркестанской областей, местами в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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