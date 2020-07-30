Капшагай. 9 июля. Kazakhstan Today - В Алматинской области отметили День столицы, передает Kazakhstan Today.

22 года назад указом Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева было объявлено о переносе столицы из города Алматы в город Целиноград. Сегодня это город Нур-Султан. На сегодняшний день, для всего мира Нур-Султан считается историческим центром, соединяющим Европу и Азию.

Каждый год в честь Дня столицы по всей республике проводятся различные культурные мероприятия. Однако из-за пандемии культурные мероприятия в этом году прошли в формате онлайн-режима", - сообщили в акимате города Капшагай.

6 июля в честь Дня столицы коллективами городского дома культуры и сельского дома культуры села Шенгельды и клуба села Арна организован и проведен онлайн видео-концерт, который был размещен во всех социальных сетях домов культуры.

Во время видео-концерта творческими коллективами каждого дома культуры были исполнены музыкальные композиции.

Пусть наша страна выйдет из этого трудного времени и пандемии, и пусть наша столица продолжает процветать и радует нас! Желаем нашему народу здоровья в это нелегкое время!", - отметили в ведомстве.

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